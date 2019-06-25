Son Dakika Haberleri: Hastane çatı restoran kafe açıldı
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Hastane çatı restoran kafe açıldı

34 dakika önce

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dr. Talat Bahçebaşı Binasında açılan Çatı Restoran Kafe hastane personeline hizmet sunmaya başladı.

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Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dr. Talat Bahçebaşı Binasında açılan Çatı Restoran Kafe hastane personeline hizmet sunmaya başladı.

Modern tefrişatıyla hastane personelinin konforlu vakit geçirebileceği yeni mekanın hayırlı olması temennisinde bulunan katılımcılar, emeği geçen Üniversite Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile Hastane Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay başta olmak üzere tüm idarecilere teşekkür etti.

Hastane Çatı Restoran Kafe, Dr. Talat Bahçebaşı Binası 5. katında hafta içi 08.00-19.00 saatleri arasında hastane personeline hizmet verecek. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:06 Kaynak: İHA
Düzce Üniversitesi, Güncel
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