Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı (2) - Son Dakika

Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı (2)

'KONTROL EDİLEMEYEN BİR HASTALIK'Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören ve kaldığı tecrit odasında yangın çıkararak yaşamına son veren bipolar hastası (duygu durum bozukluğu) Mehmet Beşparmak'ın (32) cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı (2), System.String[]

'KONTROL EDİLEMEYEN BİR HASTALIK'

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören ve kaldığı tecrit odasında yangın çıkararak yaşamına son veren bipolar hastası (duygu durum bozukluğu) Mehmet Beşparmak'ın (32) cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beşparmak'ın cenazesi, otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yangın sırasında binadaki başka bir odada refakatçi olarak bulunan baba Kadir Beşparmak, oğlunun 17 yaşından beri bipolar hastası olduğunu ve salgın nedeniyle ayrı yerlerde kaldıklarını belirterek, "Mehmet'in hastalığının en sert zamanlarıydı. Kaldığı yer biraz dardı onu tek odaya aldılar. Aldıkları odada da yangın çıktı. Alev yoktu ama sadece duman vardı. Ben yardım etmek için kaldığım odadan çıktım, duman ağzıma kaçınca kustum. Sonra odama dönüp kapıları kapattıktan sonra camı kırıp demirlerin arasından nefes almaya çalıştım" dedi.'DIŞARI ÇIKTĞINDA TEHLİKE OLUŞTURUYORDU'Oğlunun, kapısı içeriden açılmayan bir yerde tutulduğunu ve dolayısıyla yangında hayatını kaybettiğini ifade eden Beşparmak, "Onlara suç bulacak halimiz yok, çünkü bu başka türlü kontrol edilemeyen tuhaf bir hastalık. Aslında kendisine zarar vermez, kendisini en çok seven adam oydu. O muhtemelen 'duman çıkarırsam beni buradan çıkarırlar mı' diye böyle bir şey yapmıştır. Başka türlü asla böyle bir şey yapmaz. Halbuki oraya sigara, çakmak gibi şeyler alınmıyor, üzerinizde de arama yapıyorlar. Bu tür şeylerin oraya girmesi biraz zor ama Mehmet içeri bir şey sokmuş olabilir" diye konuştu.Mehmet Beşparmak'ın arkadaşı Mustafa Çağlayan da, "Mehmet'i hastaneye zorla yatırdık. İğneleri yapılmayınca tehlikeli bir durumda oluyordu. Dakikası dakikasını tutmuyordu. Şimdi iyi oluyorsun ama 30 saniye sonra düşman oluyor. Zor bir durumdu. Hastanede kapıları kırdı, oradan çıkmak istiyordu ama dışarı çıktığında da tehlike oluşturuyordu" dedi.Bu arada yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayda yaralanan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,


Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı (2)
Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı (2)
Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı (2)
Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı (2)
Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı (2)

Tıp Fakültesi Hastanesi, Otopsi, Ankara, Yangın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 15:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı (2) - Son Dakika

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