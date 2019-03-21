Son Dakika Haberleri: Hastanın Babası Tarafından Dövülen Doktorun Omzunda Kırık

Hastanın Babası Tarafından Dövülen Doktorun Omzunda Kırık

1 saat önce

KONYA'da, çocuk hastanın babası tarafından dövülen ortopedi uzmanı Op. Dr. İhsan Tuğrul'un (36), sol omuzunda kırıklar oluştuğu belirlendi.

Hastanın Babası Tarafından Dövülen Doktorun Omzunda Kırık, System.String[]
KONYA'da, çocuk hastanın babası tarafından dövülen ortopedi uzmanı Op. Dr. İhsan Tuğrul'un (36), sol omuzunda kırıklar oluştuğu belirlendi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Tuğrul'u, hastanedeki odasında ziyaret ederek saldırıyı kınadığını belirtti. Saldırgan ise dün çıkarıldığı mahkemece 'yaralama' suçundan tutuklandı. 

Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki Beyhekim Devlet Hastanesi'ne çocuğunu tedaviye getiren Fatih Bayram, Op. Dr. Ali İhsan Tuğrul ile çocuğuyla fazla ilgilenmediği iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Bayram, doktoru döverek darp etti. Bayram, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Bayram, çıkarıldığı mahkemece 'yaralama' suçundan tutuklandı.

'YAŞANAN BU OLAYI KINIYORUM'

Olay sonrası omzunda kırık oluşan Ali İhsan Tuğrul, aynı hastanede tedavi altına alındı. Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Tuğrul'u hastanede ziyaret etti. Sağlık çalışanlarına şiddeti kınadığını belirten Mehmet Koç, "Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik her ne sebeple olursa olsun uygulanan şiddeti insanlık dışı buluyor ve kınıyorum. Doktor arkadaşımıza ve sağlık camiamıza geçmiş olsun diyor, bu vahim olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızın da özellikle bilinmesini istiyorum" dedi.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:55 Kaynak: DHA

Mehmet Koç, Konya, Güncel
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