Hatay'da çıkan orman yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Hatay'ın Defne ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ballıöz Mahallesi Aliboğazı mevkisinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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