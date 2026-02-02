Hatay'da hayırsever iş insanının desteğiyle yaptırılan okul hizmete girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hatay'da hayırsever iş insanının desteğiyle yaptırılan okul hizmete girdi

Hatay\'da hayırsever iş insanının desteğiyle yaptırılan okul hizmete girdi
02.02.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir hayırsever iş insanının desteğiyle inşa edilen 24 derslikli Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi törenle açıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir hayırsever iş insanının desteğiyle inşa edilen 24 derslikli Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi törenle açıldı.

Saraycık Mahallesi'nde inşa edilen, laboratuvar, kütüphane, atölyeler ile basketbol ve voleybol sahalarının bulunduğu okulun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, eğitim kurumunun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Kentte 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle 210 okulun yıkıldığını dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

"Bu yıkılan okullarımızın yerine bugün 225'inci okulumuzu hizmete aldık, bunların toplam derslik sayısı 2 bin 506'dır. Bizler sadece okul yapmadık, 4 bilim sanat merkezi, 4 öğretmenevi de yapıyoruz. Bunlar da çok kısa zaman içerisinde hizmete alınacak. 6 Şubat 2023'te 14 bin 700 olan derslik sayımız şu anda inşaatları devam eden 55 okulumuz da tamamlandığında 17 binlere ulaşacak."

Vali Masatlı, çalışmalarda kendilerine liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile okulların inşasına katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz de okulun, Hatay'ın yeniden ayağa kalkışının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Okulun inşasını üstlenen iş insanı Hüsnü Özyeğin ise depremlerin ardından Hatay, Adıyaman ve Gaziantep'te barınma, eğitim ve sağlık odaklı destekler sunmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu noktada durmak gibi bir düşüncemiz yok. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi de bölgeye kalıcı destek hedefimizin somut bir göstergesidir. Bu vesileyle okulumuzun hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Sayın Vali'miz Mustafa Masatlı olmak üzere tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum."

Konuşmaların ardından 24 derslikli Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi'nin açılış kurdelesi kesen Masatlı ve protokol üyeleri, sınıfları gezdi, öğrencilere hediye verdi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Yerel Haberler, Antakya, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da hayırsever iş insanının desteğiyle yaptırılan okul hizmete girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
Amedspor, Adana Demirspor’a gol oldu yağdı Amedspor, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi’nin rekorunu egale etti Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar
Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü İki kez birbirlerine girdiler Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! İki kez birbirlerine girdiler

19:41
Fenerbahçe, N’Golo Kante’yi sağlık kontrollerinden geçirdi
Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi
19:16
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
19:01
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
18:37
ABD ve İran cuma günü Türkiye’de masaya oturacak
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
18:35
Bahçeli’den Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 19:50:30. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da hayırsever iş insanının desteğiyle yaptırılan okul hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.