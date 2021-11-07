Hatay'da kaçak sigara ve tütün ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen sigara ve tütün ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen sigara ve tütün ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve sigara ticaretinin önlenmesine yönelik ilçe merkezinde denetim yaptı. Uygulama kapsamında kontrol noktasında durdurulan bir araçta 3 kilogram nargile tütünü ve 2 bin 470 gümrük kaçağı sigara bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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