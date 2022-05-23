Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

23.05.2022 14:20
Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Erzin ilçesinde gümrük kaçağı 804 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 132 kilo 150 gram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde gümrük kaçağı 804 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 132 kilo 150 gram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında H.İ.K. ve K.K'nin evlerine operasyon düzenledi.

Polis, evlerde yaptığı aramada 804 bin 600 gümrük kaçağı makaron ve 132 kilo 150 gram tütün buldu.

Şüpheliler H.İ.K. ve K.K. gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Hatay'da 2 bin 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Hatay'da 2 bin 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Tütün, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
14:16 Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı
14:15 Arkadaşını öldürüp gömdü, arama çalışmalarına katılıp ağladı
14:13 Ali Koç'un Beyaz TV'ye çıkması taraftarı öfkelendirdi
13:51 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!
13:39 Genç kadının acı sonu: Arkadaşına yardıma koşarken uçurumdan düştü
13:33 Saçlarını kazıtan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı
13:30 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!
13:21 Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor
13:07 Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız
13:00 Onlarca ülkede vaka tespit edildi! Peki, maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 14:25:26. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement