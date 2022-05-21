Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

21.05.2022 17:42

Hatay'ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'de ormanlık alanda saat 14.00 sularında başlayan çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına havadan ve karadan devam ediliyor.

Güvenlik güçleri, sabotaj olma ihtimaline karşın yangınla ilgili araştırma ve çalışmalarını sürdürüyor.

(Adem Karagöz - Ahmet Seher/İHA)

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
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Kaynak: İHA

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