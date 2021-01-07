Hatay'da kumar oynayan 6 kişiye 44 bin 100 lira ceza kesildi - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 44 bin 100 lira ceza uygulandı.
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen polis, 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı.
Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle bu kişilere 44 bin 100 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA
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