Hatay'da künefe ile mozaiği evlendirdiler - Son Dakika

Hatay'da künefe ile mozaiği evlendirdiler

30.10.2020 09:36

Hatay'da künefe ile mozaiği evlendirdiler Bir iş yerinin açılışında künefe kostümü giydirilen kadınla, mozaik kostümü giyen bir erkeğe temsili nikah merasimi yapıldı Başkan Savaş: "Tüm olumsuzluklara rağmen Hatay tarihiyle ve gastronomisiyle dünyaya mesaj vermeye devam edecek" Tarih...

Hatay'da künefe ile mozaiği evlendirdiler

Bir iş yerinin açılışında künefe kostümü giydirilen kadınla, mozaik kostümü giyen bir erkeğe temsili nikah merasimi yapıldı

Başkan Savaş: "Tüm olumsuzluklara rağmen Hatay tarihiyle ve gastronomisiyle dünyaya mesaj vermeye devam edecek"

HATAY - Tarih kokan gastronomi kenti Hatay'da, bir iş yerinin açılışında künefe ve mozaiğe temsili nikah töreni gerçekleşti. Nikah töreninde konuşan Başkan Savaş "künefe ve mozaiğin kızı olursa tel kadayıf, oğlu olursa da taş kadayıf ismini verirler" diye espri yaptı.

Gastronomisinin yanı sıra tarihi yapıtlarıyla da bilinen Hatay'da, bir iş yerinin açılışı alışılmışın dışında bir konseptle gerçekleşti. Künefe kostümü giydirilen bir kadınla, mozaik kostümü giyen bir erkeğe temsili nikah merasimi yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın kıydığı nikahta künefe fotoğraflı kıyafeti giyen gelin ile mozaik kıyafeti giyen damat davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Açılışta konuşan Başkan Savaş, künefe ve mozaiğin merkezi olan Hatay'dan nikahla mesaj gönderdiklerini belirtti. Savaş, Hatay'da son günlerde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen dünyaya mozaikleriyle, tatlılarıyla ve lezzetli yemekleriyle mesaj vermeye devam edeceklerini söyledi.

İş yeri sahibi Mustafa Karabayrak da mozaik ve künefenin Hatay'ın iki değeri olduğunu söyleyerek, bu ikisini bir çatı altında toplamaya karar verdiklerini belirtti. Karabayrak, "Açılışımızı bir düğün temasıyla yaparak dikkat çekmek istedik" dedi.

Açılış programı davetlilere yapılan künefe ikramı ve toplu fotoğraf çekimiyle birlikte son buldu.

Hatay'da künefe ile mozaiği evlendirdiler
Hatay'da künefe ile mozaiği evlendirdiler
Hatay'da künefe ile mozaiği evlendirdiler
Hatay'da künefe ile mozaiği evlendirdiler
Hatay'da künefe ile mozaiği evlendirdiler
Hatay'da künefe ile mozaiği evlendirdiler

Gastronomi, Evlilik, Künefe, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hatay'da künefe ile mozaiği evlendirdiler - Son Dakika

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