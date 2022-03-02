Hatay'da otobüste rahatsızlanıp hastaneye götürülen yolcu tedaviyi kabul etmedi - Son Dakika
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Hatay'da otobüste rahatsızlanıp hastaneye götürülen yolcu tedaviyi kabul etmedi

02.03.2022 20:02
Hatay'da otobüste rahatsızlanıp hastaneye götürülen yolcu tedaviyi kabul etmedi

Hatay'da rahatsızlandığı halk otobüsüyle götürüldüğü hastanede tedaviyi kabul etmeyen kadın otobüste sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi.

Hatay'da rahatsızlandığı halk otobüsüyle götürüldüğü hastanede tedaviyi kabul etmeyen kadın otobüste sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi.

Şehir içi halk otobüs şoförü Hasan Mutlu, bir kadının rahatsızlandığını fark ederek aracı hastaneye sürdü.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline getirilen kadın, burada otobüsten inmeyip tedaviyi reddetti.

İkna cabalarına da olumsuz yanıt veren kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince otobüste muayene edildi.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bu anlar araç kamerası tarafından kaydedildi.

Sağlığın her şeyden önemli olduğunun altını çizen otobüs şoförü Hasan Mutlu, "İnsanlık görevimizi yaptık." dedi.

YORUMLAR
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Otobüste fenalaşan kadına yolcular müdahale etti, şoför hastaneye yetiştirdi Otobüste fenalaşan kadına yolcular müdahale etti, şoför hastaneye yetiştirdi Bağ evinden televizyon ve altın çaldılar... O anlar kamerada Bağ evinden televizyon ve altın çaldılar... O anlar kamerada

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hasan Mutlu, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da otobüste rahatsızlanıp hastaneye götürülen yolcu tedaviyi kabul etmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da otobüste rahatsızlanıp hastaneye götürülen yolcu tedaviyi kabul etmedi - Son Dakika
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