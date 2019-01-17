Son Dakika Haberleri: Hatay'da Şiddetli Fırtınadan Ağaçlar Devrildi, Evlerin Çatıları Çöktü

Hatay'da Şiddetli Fırtınadan Ağaçlar Devrildi, Evlerin Çatıları Çöktü

1 saat önce

Hatay'da şiddetli fırtınadan ağaçlar devrildi, evlerin çatıları çöktüHATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şiddetli yağışlar ve fırtınada bazı ağaçlar devrildi.

Hatay'da şiddetli fırtınadan ağaçlar devrildi, evlerin çatıları çöktü

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şiddetli yağışlar ve fırtınada bazı ağaçlar devrildi.
Kırıkhan ilçesine bağlı Karadurmuşlu Mahallesi'nde aşırı yağışlarla birlikte toprağın yumuşaması ve fırtına yüzünden birçok ağaç, kökleriyle birlikte yerlerinden söküldü. Ağaçlar, mezarlık, okul, su deposu ve bazı evlerin üzerine devrildi. Üzerine ağaç devrilen mezar taşları kullanılamaz hale gelirken, bazı evlerin de çatıları çöktü. Hasara yol açan yağış ve fırtınanın ardından vatandaşlar evlerini onarmaya başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:10 Kaynak: İHA

Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa
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