74 yaşındaki kadın, kapıyı açtığı akrabası tarafından 34 yerinden bıçaklandı - Son Dakika
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74 yaşındaki kadın, kapıyı açtığı akrabası tarafından 34 yerinden bıçaklandı

06.08.2022 10:01
74 yaşındaki kadın, kapıyı açtığı akrabası tarafından 34 yerinden bıçaklandı

Hatay'da yaşayan 74 yaşındaki Gülizar Düzce, gece evine gelen akrabasına kapıyı açmasının ardından 34 yerinden bıçaklandı. Zanlı, yaşlı kadının evindeki para ve altınları alıp kaçtı.

2 Ağustos'ta saat 23.00 sularında Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan olayda; M.Ç., akrabası Gülizar Düzce'nin evine gitti. Yaşlı kadın, kapıyı çalan M.Ç.'yi içeri aldı. Kanepede oturduğu sırada Düzce'nin kolundaki bileziği ve para isteyen M.Ç., yaşlı kadın karşı çıkınca şiddet uygulamaya başladı. Beraberinde getirdiği iple Düzce'yi boğmaya kalkışan M.Ç., daha sonra 34 yerinden bıçakladı.

PARA VE ALTINI ALIP KAÇTI

Gülizar Düzce yerde kanlar içinde kalırken, M.Ç. olay yerinden Düzce'ye ait para ve altını alarak kaçtı. Aynı sokakta oturan akrabaları ve komşuları gelen sesler üzerine Düzce'nin evine giderek olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Düzce, evinde ilk müdahalenin ardından Kumlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Düzce buradan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırama Hastanesi'ne sevk edildi.

'Seni görmeye geldim' diyen akrabasına kapıyı açtı, sonrası kabus! Yaşlı kadın 34 yerinden bıçaklandı

"PARA İSTEDİ, 'YOK' DEYİNCE VURMAYA BAŞLADI"

Tedavisinin ardından taburcu olan Düzce evine döndü. Yaralanan Düzce, "Akşam yatarken kapı çaldı. Kapıyı açtım akrabam M.Ç. içeri girdi. Benim yanıma oturdu. Benden para istedi. Yok deyince bana vurmaya başladı" dedi.

"ANNEMİ SAÇINDAN TUTARAK BETONA VURUYOR"

Akrabasından şiddet gören Düzce'nin oğlu ise olayı şöyle anlattı: "Bir gece yarısı tanıdığı bir kişi geliyor kapıyı çalıyor, 'Hala' diye sesleniyor. Bu saat gece 23.00 sularında gerçekleşiyor. 'Hala kapıyı açar mısın', diyor. Annem de 'Hayırdır oğlum' diyor. Şahıs 'Ben çalışmaya gideceğim seni görmeye geldim' diyor. Annem de kapıyı açıyor, şahıs annemin yanına oturuyor. Şahıs anneme 'Bileziğini bana verir misin' diyor. Annem de 'Yok veremem' diyor. Annem arkasını döndüğünde şahıs anneme bir anda vurmaya başlıyor. Şahıs beraberinde getirdiği ipi annemin boynuna geçiriyor. Şahıs annemi 34 bıçak darbesiyle yaralıyor. Annemi arkadan saçından tutarak betona vuruyor. Alnının ortası ezilmiş durumda. Annem bir cani tarafından öldüresiye dövülmüş. Bizim gördüğümüz cinayete tam teşebbüs ve bunun başka bir açıklaması yok. Doktorun dediği bıçağın küçük olması ve annemin kilolu olması dolayısıyla bıçak darbeleri iç organlarına zarar vermemiş."

'Seni görmeye geldim' diyen akrabasına kapıyı açtı, sonrası kabus! Yaşlı kadın 34 yerinden bıçaklandı

"HALI TAMAMEN KAN OLMUŞ VAZİYETTE"

Zanlının emniyet güçleri tarafından aynı gece operasyonla yakalandığını ve suçunu itiraf ettiğini belirten Düzce, "Şu an cezaevinde. Yan komşumuz olay sırasında gerçekleşen sesleri duyuyor. Kapıdan dışarı çıkarak 'Kim var orada' diyor. O arada zanlı, 'Bir şey yok, sen işine bak' diyor. Komşumuz yan tarafta oturan akrabalarımıza sesleniyor. 'Buradan bir ses' geliyor diyor. Şahıs gelenlerin sesini duymasıyla arka taraftan kaçıyor. Dayımın çocukları sesleri duyar duymaz eve gelerek annemi kanlar içerisinde yerde buluyor. Yerdeki halı tamamen kan olmuş vaziyette. Anlatılmayacak ve yaşanmayacak bir durum yaşadık. Bu kişi tanıdık biri. Şahıs dayımın torununun kocası oluyor. Eroin ve kumarcı biriymiş" diye anlattı.

ZANLI TUTUKLANDI

Öte yandan, kaçan şüpheli aynı gece ilçe merkezinde polis ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı. Zanlı M.Ç. çıkarıldığı adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

'Seni görmeye geldim' diyen akrabasına kapıyı açtı, sonrası kabus! Yaşlı kadın 34 yerinden bıçaklandı
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Kaynak: İHA

Kumlu, Düzce, Hatay, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 74 yaşındaki kadın, kapıyı açtığı akrabası tarafından 34 yerinden bıçaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 74 yaşındaki kadın, kapıyı açtığı akrabası tarafından 34 yerinden bıçaklandı - Son Dakika
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