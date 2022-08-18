Polis operasyonda çocuklar korkmasın diye dondurma dağıttı - Son Dakika
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Polis operasyonda çocuklar korkmasın diye dondurma dağıttı

18.08.2022 18:00
Polis operasyonda çocuklar korkmasın diye dondurma dağıttı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Polis, operasyonda korkmasın diye çocuklara dondurma dağıttı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Barbaros Mahallesi'nde belirledikleri adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda bir içimlik eroin maddesi 5 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız silah, bir içimlik metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Bu arada, gündüz yapılan operasyonda mahalledeki çocuklar korkmasın diye Başkomiser Cemal Çepe dondurma alıp onlara dağıttı. Başkomiser Çepe, çocuklarla bir süre sohbet edip ne olmak istediklerini sordu. Çocuklar da polis olmak istediklerini söyledi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis operasyonda çocuklar korkmasın diye dondurma dağıttı - Son Dakika

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