Hatay Orkestrası Avrupa Turlarında
03.02.2026 14:21
Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, Antakya'nın kültürel mirasını Avrupa'da tanıttı.

Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, Hatay'ın ve Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasını Avrupa sahnelerine taşıyarak uluslararası ölçekte konserler verdi.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, Hatay'da kurulan ilk senfoni orkestrası olan topluluk, 2019'dan bu yana yürüttüğü çalışmalar kapsamında 24-28 Ocak arasında Almanya ve Fransa'yı kapsayan Avrupa turnesinde sahne aldı.

Antakya'nın tarihsel birikimi ve çok kültürlü yapısını yansıtan eserlerin seslendirildiği turnenin ilk konseri, 24 Ocak'ta Aalen'de gerçekleştirildi.

Mesnet Derneği organizasyonundaki gecede, Aalen Belediye Başkanı Frederick Brütting'in desteğiyle düzenlenen programda, Şef Ali Uğur yönetimindeki orkestra, Antakya'nın kültürel mozaiğini dinleyiciyle buluşturdu.

Stuttgart'ta 25 Ocak'ta düzenlenen "Sehra: Antakya'dan Bir Akşam" etkinliğinde, müziğin yanı sıra Antakya'nın kültürel kimliği ve dayanışma temalı bir söyleşi yapıldı.

Gecenin sonunda uluslararası korolar, Şef Ali Uğur yönetiminde "Bint il Şelebiya" eserini seslendirdi.

Turnenin kapanışı, 28 Ocak'ta Paris'te "Les Enfants de la Terre d'Antioche-Helen Derneği" organizasyonuyla yapıldı. Konserde, Antakya'nın tarihi mirası ve kültürel çeşitliliğini yansıtan eserler, Avrupa'daki dinleyicilere sunuldu.

Kaynak: AA

