HATAY Suriye'de 5 bin briket evin inşası tamamlandı - Son Dakika

HATAY Suriye'de 5 bin briket evin inşası tamamlandı

Suriye'de 5 bin briket evin inşası tamamlandıSURİYE'deki iç savaş ve saldırılar nedeniyle evlerini bırakarak güvenli bölgelerde derme çatma çadırlara yerleşen Suriyeli siviller için başlatılan projede 5 bin briket evin inşası tamamlandı.

Suriye'de 5 bin briket evin inşası tamamlandı

SURİYE'deki iç savaş ve saldırılar nedeniyle evlerini bırakarak güvenli bölgelerde derme çatma çadırlara yerleşen Suriyeli siviller için başlatılan projede 5 bin briket evin inşası tamamlandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca 'Mazluma Çatı Olalım' sloganıyla Suriye'de 24 metrekare genişliğinde 1+1 konseptinde 20 bin briket ev yapımı için başlatılan projede 5 bin adet evin inşası tamamlandı. Proje hakkında bilgi veren İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, 'Briket evleri, Suriye'nin İdlib ve Halep illerinin kırsal bölgelerinde inşa ediyoruz. Tamamlanan toplam ev sayısı 5 bine ulaştı. İnşası tamamlanan evlere ivedi bir şekilde aileleri yerleştiriyoruz. Şu an 42 farklı arazide altyapı ve inşa çalışmaları devam ediyor. Vakfımız en kısa süre içerisinde 20 bin adet briket evi tamamlayarak savaş mağduru ailelere teslim etmek istiyor' dedi.

120 BİN SİVİL FAYDALANACAK

Briket evlerin sayısını artırıp daha fazla savaş mağduru sivilin ihtiyacını karşılamak istediklerini belirten Tosun, ??Bu proje bağışçılarımız tarafından ciddi bir teveccüh gördü. Sahada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi siviller tarafından da projemiz büyük bir mutlulukla karşılanıyor. Bu nedenle inşa etmeyi hedeflediğimiz ev sayısını 15 binden 20 bine yükselttik. 20 bin briket evi tamamlandığımızda yaklaşık 120 bin sivil, bu projeden faydalanmış olacak" diye konuştu.

Briket evlere yerleştirilen ailelere aynı zamanda sünger yatak, kılıflı yastık, çift kişilik battaniye, bez dolap, su termosu, el feneri ışıldak ve mutfak gereçlerinden oluşan malzemelerin de verildiğini sözlerine ekleyen Tosun, bağışçılarının desteklerini beklediklerini kaydetti.

HATAY Suriye'de 5 bin briket evin inşası tamamlandı

Suriye, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 01:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY Suriye'de 5 bin briket evin inşası tamamlandı - Son Dakika

Son Dakika

Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? "Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti         
13:32
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir         
13:15
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı         
12:54
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu         
12:52
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı         
12:35
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım         
12:30
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi         
12:21
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi         
12:18
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı. Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.         
12:04
Reyting rekortmeni 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisiyle ünlenen Ege'nin saklı güzeli: Ildırı Reyting rekortmeni 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisiyle ünlenen Ege'nin saklı güzeli: Ildırı         
12:04
Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi         
11:36
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı         
11:23
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi         
11:16
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada "ifşa" ve "nude atma" akımı intihar tehlikesi yaratıyor         
11:12
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı         
11:05
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor         
11:05
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler         
11:05
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı         
11:02
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu         
10:58
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak         
10:56
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna         
10:36
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Müge Anlı'nın gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Müge Anlı'nın gençlik fotoğrafı çok konuşulacak         
10:30
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı         
10:27
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler         
10:24
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti         
10:24
Emre Kınay, Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti         
10:18
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar         
10:16
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı         
10:11
Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor         
09:59
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı         
09:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 13:38:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HATAY Suriye'de 5 bin briket evin inşası tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]