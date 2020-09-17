Hatay ve Mersin'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ve Mersin'in Mezitli ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan ve beraberindekiler Atatürk ve Evren caddelerinde esnaf ve vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadıklarını denetledi.

Kaymakam Kayhan, denetimde yaptığı açıklamada koronavirüse karşı mücadelede en etkili yöntemin kontrollü sosyal hayat olduğunu belirtti.

İlçe genelinde denetimlerin sürdüğünü ifade eden Kayhan, "İlçemiz de 18 ekip ve 94 kişiyle bu denetimler sürüyor. Denetimler kolluk kuvvetlerimiz, zabıtamız, emniyet, jandarmamız ve ilgili kurumla tarafından gerçekleştiriliyor. Amacımız ceza kesmek değil öncelikle vatandaşlarımızı uyması gereken kurallar olan maske, mesafe ve temizlik gibi konularda bilinçlendirmek ve hassasiyeti diri tutmaktır." dedi.

Mersin

Mezitli ilçesinde de Kovid-19 denetimleri yapıldı.

75. Yıl Mahallesi semt pazarında gerçekleştirilen denetime Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Öztürk ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Boz katıldı.

Denetimlerde zabıta ve polis ekipleri, maske ile sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti.