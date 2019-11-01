Son Dakika Haberleri: Hatayspor'da Kubilay Sönmez'e para cezası verildi
Son Dakika Spor Hatayspor'da Kubilay Sönmez'e para cezası verildi

Hatayspor'da Kubilay Sönmez'e para cezası verildi

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'e para cezası verildi.

Hatayspor'da Kubilay Sönmez'e para cezası verildi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'e para cezası verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla geçen hafta deplasmanda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle kırmızı kart gören Kubilay'a 62 bin 624 lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, cezanın kulübün disiplin talimatının ilgili maddesi gereğince uygulandığı kaydedildi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:10 Kaynak: AA
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