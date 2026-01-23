Uzmanı açıkladı! Dondurucu soğuklar geride mi kalıyor? - Son Dakika
Uzmanı açıkladı! Dondurucu soğuklar geride mi kalıyor?
23.01.2026 18:21
Soğuk ve yağışlı havanın etkisi yurt genelinde günlerdir etkili olurken, hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren artacağı duyuruldu. Marmara, Ege ve Akdeniz gibi bölgelerde yağış beklenirken, bazı şehirlerde karla karışık yağmur görülecek.

Yurt genelinde hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının artması beklenirken; Marmara, Ege ve Akdeniz gibi bölgelerde yağış bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yarın yurdun büyük bir bölümünde yağış beklendiğini söyleyen Yavuz, Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Artvin çevreleriyle Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında aralıklarla yağışların görüleceğini bildirdi.

HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Yavuz, Doğu Anadolu'nun batısı Erzincan, Malatya, Tunceli ve Sivas çevrelerinde, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Tokat çevrelerinde ve Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların beklendiğini ifade etti.

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren yurt genelinde artacağını aktaran Yavuz, İç Anadolu Bölgesi'nde özellikle Ankara'da 10 derecenin üzerine çıkacağını, batı bölgelerinde ise 15 dereceyi göreceğini kaydetti.

Pazar günü yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmediğini vurgulayan Yavuz, Kıyı Ege, Marmara'nın kuzeyi, Trakya ve İstanbul çevrelerinde hafif yağışların tahmin edildiğini belirtti. Yavuz, Kıyı Ege'de ve Batı Akdeniz'de güneyli rüzgarların etkisini göstereceğini dile getirdi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Başkentte yarın parçalı ve çok bulutlu bir hava beklendiğini vurgulayan Yavuz, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Bala ve Evren çevrelerinde hafif yağışların olacağını aktardı.

Ankara'da pazar günü ise parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağını kaydeden Yavuz, sabah saatlerinde ise yüksek kesimlerde sis beklendiğini ifade etti.

İstanbul'da yarın Anadolu Yakası'nda hafif sağanak yağışların görüleceğini belirten Yavuz, Avrupa Yakası'nın parçalı bulutlu olacağını ve gündüz sıcaklıklarının 12 derece, gece sıcaklılarının ise 8 derece civarında beklendiğini kaydetti.

Yavuz, pazar günü ise İstanbul genelinde sağanak öngörüldüğünü bildirdi.

İzmir'de ise hafta sonu boyunca aralıklarla yağış görüleceğini belirten Yavuz, kuvvetli yağış beklenmediğini, sıcaklıkların 17 ila 19 derece civarında seyredeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
