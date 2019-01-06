Son Dakika Haberleri: Hava yolunu geçen yıl 210 milyon yolcu kullandı

Hava yolunu geçen yıl 210 milyon yolcu kullandı

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla direkt transit yolcular dahil hava yolunu kullanan yolcu sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artışla 210 milyon 189 bin 945 oldu" dedi.

Hava yolunu geçen yıl 210 milyon yolcu kullandı, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, " Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla direkt transit yolcular dahil hava yolunu kullanan yolcu sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artışla 210 milyon 189 bin 945 oldu" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:45 

Türkiye, Mehmet Cahit Turhan, Ekonomi
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