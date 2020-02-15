Havalimanlarında 'sessiz terminal' dönemine geçiliyor - Son Dakika
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Havalimanlarında 'sessiz terminal' dönemine geçiliyor

6 saat önce

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havalimanlarında 'sessiz terminal' projesinin hayata geçirileceğini açıkladı.

Havalimanlarında 'sessiz terminal' dönemine geçiliyor, System.String[]

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havalimanlarında 'sessiz terminal' projesinin hayata geçirileceğini açıkladı.


DHMİ Genel Müdürlüğü, yolcu konforunun arttırılmasına yönelik Türkiye genelindeki havalimanlarının daha sessiz hale getirilmesi için harekete geçti. Bu kapsamda havalimanlarında 'sessiz terminal' projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandı. Konuya ilişkin detayları sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyuran DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "DHMİ sessiz terminal projesini başlatıyor. Yolcuların uçağa kolaylıkla erişimleri göz önünde bulundurularak anons kirliliğinin azaltılması adına, gerekli görülenler dışında anons yapılmayacak. Söz konusu anonsların yerine uçuş bilgi ekranları ile görsel iletişim sağlanacaktır" dedi. - İSTANBUL

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Hüseyin Keskin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
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