Son Dakika Haberleri: Havza Belediye Meclisi Toplandı

Havza Belediye Meclisi Toplandı

1 saat önce

Havza Belediye Meclisi, 2014-2019 döneminin son meclis toplantısını gerçekleştirdi.

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Havza Belediye Meclisi, 2014-2019 döneminin son meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Salonundaki toplantıya başkanlık eden Belediye Başkanı Murat İkiz, son güne kadar görevlerinin başında olduklarını belirterek, "Ekiplerimiz sahada ve çalışmalar aralıksız devam etmekte. 2014-2019 dönemi son meclis toplantımızı yapıyoruz. Meclis üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah bundan sonra seçilecek meclis üyelerimize, başkanımıza da kolaylıklar versin. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Meclis toplantısı, görüşülen gündem maddelerinin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:20 Kaynak: AA

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