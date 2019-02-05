Havza Belediyesi Meclis Toplantısı

Havza Belediye Meclisinin şubat ayı toplantısı, Belediye Başkanı Murat İkiz başkanlığında gerçekleştirildi.

Havza Belediye Meclisinin şubat ayı toplantısı, Belediye Başkanı Murat İkiz başkanlığında gerçekleştirildi.



İkiz, Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, 15 yılda Havza'da önemli değişim yaşandığını söyledi.



İlçe adına birbirinden önemli projelerin hayata geçirildiği, rekor nitelikteki çalışmaların gerçekleştirildiği 15 yıllık bir süreç yaşandığını anlatan İkiz, "Sağlıktan eğitime, sosyal ve kültürel yaşamdan rutin belediyecilik çalışmalarına farklı başlıklar altında ilçemiz, belediyecilik hizmetleri adına birçok hizmetten yararlandı ve yararlanmaya devam ediyor. 2014 yılı itibarıyla kırsal mahallelerimizde yaşam standartlarını yükseltmek için yoğun şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Görevimin son günüme kadar Havza ve Havzalı kardeşlerimizin hizmetindeyim." ifadelerini kullandı.



Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

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