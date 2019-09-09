Havza'da "09.09.2019" yoğunluğu

Havza ilçesinde, nikah tarihlerinin 09.09.2019 olmasını isteyen çiftler evlendirme memurluğunda yoğunluk oluşturdu.

Nikahlarını özel bir tarihte yapmak isteyen 17 çift, belediye evlendirme memurluğuna günler öncesinden başvuru yaptı.

Aslıhan ve İbrahim Eliboler'in nikahını kıyan nikah memuru Necati Karaoğlan genç çiftte mutluluklar dileyerek, imza attıkları kalemi günün anısına hediye etti.

Damat İbrahim Eliboler yaptığı açıklamada nikah tarihini yaklaşık bir ay önce aldıklarını belirtti.

Eliboler, mutluluklarına ortak olan herekse teşekkür etti.

Gelin Aslıhan Eliboler ise özel bir tarihte nikahlarının olduğu için mutlu olduğunu kaydetti.