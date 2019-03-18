Hayat Kime Güzel" Akşehirli Seyirciler İçin Perde Açtı

Akşehir Belediyesi, kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında İstanbul Meydan Sahnesi tarafından sahnelenen "Hayat Kime Güzel" tiyatro oyununu Akşehirli tiyatroseverlerle buluşturdu.

Akşehir Belediyesi, kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında İstanbul Meydan Sahnesi tarafından sahnelenen "Hayat Kime Güzel" tiyatro oyununu Akşehirli tiyatroseverlerle buluşturdu.



Akşehir Kültür Merkezi'nde iki seans halinde sahnelenen 2 perdelik oyun, sanatseverler tarafından beğeniyle izlendi.



Tekin Duman ve Çınar Şahin tarafından yazılan, Deniz Oral, Tuba Erdem, Faruk Sofuoğlu, Hacı Ali Konuk, Burçak Kabadayı, Kemal Zeydan'ın rol aldığı oyunun sonunda, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından oyuncular adına yapımcı Faruk Sofuoğlu'na plaket takdim edildi.



Başkan Akkaya, burada yaptığı konuşmada, ilçeyi 5 yıllık dönemde 114 tiyatro oyunu ile buluşturduklarını söyledi.



Aynı dönemde 120 panel ve seminer, 52 konser ve şiir dinletisi etkinliği düzenlediklerini belirten Akkaya, "Yine 5 yıllık süreçte 56 adet sempozyumla bilim adamlarımızı Akşehirimizle buluşturmuşuz. Rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanında kültür ve sanatı da ihmal etmeden, sizleri bu tür etkinliklerle buluşturduk. Çünkü siz değerli Akşehirliler her şeyin en iyisine ve en güzeline layıksınız. Bundan sonra inşallah bu tür etkinlik ve projelerimiz devam edecek." diye konuştu.



Faruk Sofuoğlu da Başkan Akkaya'ya teşekkür ederek, "Türkiye'nin pek çok ilinde bile bu kadar yoğun tiyatro ve kültürel etkinlik yapılmıyor. Akşehir'e her gelişimizde coşkulu ve yoğun bir izleyiciyle karşılaşıyoruz. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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