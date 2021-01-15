Hayrabolu'dan kısa kısa - Son Dakika

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturduklarını ifade eden İnan, "Belediye olarak ilçemiz ve mahallerimizin çeşitli noktalarında çalışmalarımız sürüyor. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleri güzelleştirerek, onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak." dedi.

Eczanelere "Atık ilaç toplama kutusu" dağıtıldı

Hayrabolu Belediye Başkanlığı, gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek ve çevreye zarar vermeden imha edebilmek amacıyla, ilçedeki tüm eczanelere "ilaç atık kutusu" dağıttı.

Belediye Başkanı Osman İnan, çevreye ve topluma zarar veren tarihi geçmiş ilaçların doğru şekilde imha edilebilmesi için bir çalışma başlattıklarını söyledi.

İlçe genelinde tüm eczanelere atık ilaç toplama kutusu dağıttıklarını ifade eden İnan, "Bu proje ile doğamızı ve hemşehrilerimizin sağlığını korumayı hedefliyoruz. Vatandaşlar evlerinde bulunan tarihi geçmiş, kullanılmayan ilaçları herhangi bir eczaneye götürerek bu kutuya atabilirler. Tüm hemşehrilerimi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.