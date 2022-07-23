Keçileri otlatmak için çıkan 12 yaşındaki Muhammet, 50 metre kayalıkların altında ölü bulundu - Son Dakika
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Keçileri otlatmak için çıkan 12 yaşındaki Muhammet, 50 metre kayalıkların altında ölü bulundu

23.07.2022 11:58
Keçileri otlatmak için çıkan 12 yaşındaki Muhammet, 50 metre kayalıkların altında ölü bulundu

Mersin'de keçileri otlatmak için gittiği araziden uzun süre dönmeyen Muhammet Ongun, yaklaşık 50 metrelik kayalıkların altında ölü olarak bulundu. Ongun'un kayalıklardan düşüp yaşamını yitirdiği düşünülüyor.

Erdemli ilçesi Karayakup Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Muhammet Ongun, kendilerine ait keçileri otlatmaya götürdü. Akşam eve dönmeyen Ongun'dan haber alamayan ailesi jandarmaya bilgi verdi.

KAYALIKLARIN ALTINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Gece yapılan aramada evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, 50 metrelik kayalıkların altında Muhammet'in cansız bedeni bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Düşme sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Ongun'un cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından, Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçileri otlatmak için çıkan 12 yaşındaki Muhammet, 50 metre kayalıkların altında ölü bulundu - Son Dakika

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