Erdemli ilçesi Karayakup Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Muhammet Ongun, kendilerine ait keçileri otlatmaya götürdü. Akşam eve dönmeyen Ongun'dan haber alamayan ailesi jandarmaya bilgi verdi.
Jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Gece yapılan aramada evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, 50 metrelik kayalıkların altında Muhammet'in cansız bedeni bulundu.
Düşme sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Ongun'un cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından, Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Keçileri otlatmak için çıkan 12 yaşındaki Muhammet, 50 metre kayalıkların altında ölü bulundu - Son Dakika