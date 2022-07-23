Jandarma , itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Gece yapılan aramada evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, 50 metrelik kayalıkların altında Muhammet'in cansız bedeni bulundu.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keçileri otlatmak için çıkan 12 yaşındaki Muhammet, 50 metre kayalıkların altında ölü bulundu - Son Dakika

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