Son Dakika Haberleri: Hayvan pazarlarında kurban satışı sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Hayvan pazarlarında kurban satışı sürüyor

23 dakika önce

Gaziantep ve Adıyaman'da, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında az da olsa hareketlilik sürüyor.

Gaziantep ve Adıyaman'da, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında az da olsa hareketlilik sürüyor.
Kurban alımını bayramın ikinci gününe bırakan vatandaşlar, belediye ekiplerince kentin çeşitli noktalarında oluşturulan hayvan pazarlarına gitti.
Merkez Şehitkamil ilçesi Maaşkuyu Caddesi'nde kurulan, kentin en büyük hayvan pazarlarından Umut Hayvan Pazarı'nda, kurban satışı devam ediyor.
Besici Hasan Kiraz, düne göre yoğunluğun azaldığını belirterek, "Dün daha çok yoğunluk vardı, bugünün 2-3 katı yoğundu. Bugün biraz az yoğunluk var. Allah, herkese böyle güzel kurbanlıklar nasip etsin." dedi.
Besici Selami Orhan, bu yıl küçükbaş hayvan satışının düştüğünü, büyükbaş hayvan satışının arttığını ifade ederek, büyükbaş kurbanlıkların daha avantajlı olduğunu söyledi.
Mehmet Oktay Yılan, kurban alımı için ikinci günü tercih ettiklerini dile getirerek, "Bayramın ikinci günü daha sakin, daha ferah, daha temiz oluyor. İlla birinci günü kesilecek diye bir şey yok, 2. günü de 3. günü de kesilebilir." diye konuştu.
Hanifi Kaplan, ilk gün bayram ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, ikinci gününün daha sakin olması nedeniyle kurban alımını ikinci güne bıraktıklarını dile getirdi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu'ndan Norveç'teki cami saldırısına tepki
Yargıtay, izin talebi kabul edilmediği halde işe başlamayan kadını haksız buldu Cumhurbaşkanı Erdoğan kurbanını vekalet yoluyla Togo'da kesti Kurbanlıklarda bulaşıcı hastalık tespit edildi! Hayvan sahiplerine tazminat ödenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 13:57:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvan pazarlarında kurban satışı sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]