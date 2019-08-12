Hayvan pazarlarında kurban satışı sürüyor

Gaziantep ve Adıyaman'da, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında az da olsa hareketlilik sürüyor.

Gaziantep ve Adıyaman'da, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında az da olsa hareketlilik sürüyor.

Kurban alımını bayramın ikinci gününe bırakan vatandaşlar, belediye ekiplerince kentin çeşitli noktalarında oluşturulan hayvan pazarlarına gitti.

Merkez Şehitkamil ilçesi Maaşkuyu Caddesi'nde kurulan, kentin en büyük hayvan pazarlarından Umut Hayvan Pazarı'nda, kurban satışı devam ediyor.

Besici Hasan Kiraz, düne göre yoğunluğun azaldığını belirterek, "Dün daha çok yoğunluk vardı, bugünün 2-3 katı yoğundu. Bugün biraz az yoğunluk var. Allah, herkese böyle güzel kurbanlıklar nasip etsin." dedi.

Besici Selami Orhan, bu yıl küçükbaş hayvan satışının düştüğünü, büyükbaş hayvan satışının arttığını ifade ederek, büyükbaş kurbanlıkların daha avantajlı olduğunu söyledi.

Mehmet Oktay Yılan, kurban alımı için ikinci günü tercih ettiklerini dile getirerek, "Bayramın ikinci günü daha sakin, daha ferah, daha temiz oluyor. İlla birinci günü kesilecek diye bir şey yok, 2. günü de 3. günü de kesilebilir." diye konuştu.

Hanifi Kaplan, ilk gün bayram ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, ikinci gününün daha sakin olması nedeniyle kurban alımını ikinci güne bıraktıklarını dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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