Son Dakika Haberleri: Hayvanlar İçin Yiyecek Bırakıp, Sağlık Durumlarını Kontrol Ettiler

Hayvanlar İçin Yiyecek Bırakıp, Sağlık Durumlarını Kontrol Ettiler

36 dakika önce

BURSA'da Uludağ'ın eteklerindeki, hayvanlar için pek çok noktaya arama kurtarma ekipleri tarafından yiyecek bırakıldı, sağlıkları kontrol edildi.

Hayvanlar İçin Yiyecek Bırakıp, Sağlık Durumlarını Kontrol Ettiler, System.String[]
BURSA'da Uludağ'ın eteklerindeki, hayvanlar için pek çok noktaya arama kurtarma ekipleri tarafından yiyecek bırakıldı, sağlıkları kontrol edildi.

Yurdun dört bir yanında soğuk havaların kendisini göstermesi sokakta yaşayan hayvanları da zorlamaya başladı. Ağır kış şartları altında yiyecek bulmakta zorlanan ve günlerce aç kalan sokak hayvanlarına ise ANDA Arama Kurtarma ekipleri yardım eli uzattı. Özellikle soğuk havanın etkisini bir hayli artırdığı Uludağ eteklerindeki birçok noktaya yiyecek bırakan ekipler, ayrıca bölgede yaşayan hayvanların genel sağlık durumlarına bakıp yaraları olup olmadığını da kontrol etti. Ekip üyeleri, soğuk havalarda insanların evsiz hayvanlara karşı daha duyarlı olmalarını ve şehrin birçok noktasında bulunan noktalara yiyecek bırakmalarını tavsiye etti.

- Korhanbursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:38 Kaynak: DHA

Uludağ, Güncel
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