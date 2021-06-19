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HDP binasına saldıran katil zanlısının evinde av tüfeği ve kurusıkı bulundu - Son Dakika

HDP binasına saldıran katil zanlısının evinde av tüfeği ve kurusıkı bulundu

19.06.2021 17:44

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'nda Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak, öldürmesinin ardından tutuklanan Onur Gencer'in evinde yapılan aramada, av tüfeği ve kurusıkı tabancanın ele geçirildiği belirtildi. Gencer'in, yivsiz av tüfeği bulundurma ruhsatına sahip olduğu ve yasal avlanma için bu tüfeği kullanma izninin olduğu kaydedildi.

İş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen, eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan ve annesi rahatsız olduğu için yerine 1 günlüğüne çalışmaya gelen Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip, öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Saldırgan, polisin çalışmasıyla yakalanarak, gözaltına alındı.

ÖLDÜRME NİYETİYLE İÇERİ GİRMİŞ

Silahlı fotoğrafları ortaya çıkan katil zanlısı Onur Gencer'in, emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeri girdiğini söylediği öğrenildi. Gencer'in, sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirttiği de kaydedildi. Gencer'in, ifadesinde, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Oraya PKK'lıların gittiğini bildiğimden herhangi bir ayrım yapmayacaktım. Kim olsa ateş edecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim" dediği öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri sonrası dün adliyeye sevk edilen Onur Gencer, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Deniz Poyraz ise aynı gün Kadifekale Hava Şehitleri Camii'ndeki cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

YİVSİZ AV TÜFEĞİ BULUNDURMA RUHSATI VARMIŞ

Öte yandan saldırı sonrası yeni bilgilere de ulaşıldı. Onur Gencer'in evinde, polis tarafından arama yapıldığı öğrenildi. Arama sonucu 1 av tüfeği ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildiği belirtildi. Gencer'in, yivsiz av tüfeği bulundurma ruhsatı aldığı ve yasal olarak avlanma için bu tüfeği kullanma izninin olduğu öğrenildi.

KAMERA KAYITLARINA POLİS İNCELEMESİ

Öte yandan polis ekipleri, HDP il binasının çevresindeki 6 iş yerinden son 1 aya ait kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

HDP binasına saldıran katil zanlısının evinde av tüfeği ve kurusıkı bulundu
HDP binasına saldıran katil zanlısının evinde av tüfeği ve kurusıkı bulundu
HDP binasına saldıran katil zanlısının evinde av tüfeği ve kurusıkı bulundu
HDP binasına saldıran katil zanlısının evinde av tüfeği ve kurusıkı bulundu
HDP binasına saldıran katil zanlısının evinde av tüfeği ve kurusıkı bulundu
HDP binasına saldıran katil zanlısının evinde av tüfeği ve kurusıkı bulundu

Halkların Demokratik Partisi, Deniz Poyraz, Av Tüfeği, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP binasına saldıran katil zanlısının evinde av tüfeği ve kurusıkı bulundu - Son Dakika


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