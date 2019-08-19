Son Dakika Haberleri: HDP'li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı
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HDP'li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı

57 dakika önce

Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP'nin belediye başkan adayınında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

HDP'li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı, System.String[]
Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP'nin belediye başkan adayınında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüphelilere yönelik bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında HDP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkan Adayı Nurşat Yeşil'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
(İHA)
Halkların Demokratik Partisi, Tunceli, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:15 Kaynak: İHA
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Tunceli'de PKK/KCK operasyonu: HDP'li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı
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