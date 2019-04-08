Son Dakika Haberleri: Hdp'li Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Göreve Başladı

Hdp'li Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Göreve Başladı

16 dakika önce

31 Mart seçimlerinde Varto Belediye Başkanlığını kazanan Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Ülkü Karaaslan, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alarak göreve başladı.

Hdp'li Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Göreve Başladı, System.String[]
31 Mart seçimlerinde Varto Belediye Başkanlığını kazanan Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Ülkü Karaaslan, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alarak göreve başladı.

Yapılan mahalli idareler seçiminde Varto Belediye Başkanlığına seçilen HDP'li Ülkü Karaaslan, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Emel Dulkadir Çelebi'den mazbatasını aldı. Mazbatasını alan Karaaslan, Eş Başkan Mahmut Yalçın ve partililerle birlikte Varto Belediyesine giderek göreve başladı. Karaaslan tebrikleri kabul etmeye başladı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:30 Kaynak: İHA

Varto, Ülkü Karaaslan, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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