Hekimhan'da 2020'nin ilk muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hekimhan'da 2020'nin ilk muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

Hekimhan'da 2020'nin ilk muhtarlar toplantısı yapıldı

6 saat önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde su yılın ilk muhtarlar toplantısı yapılarak, sorunlar dile getirilip, istişarede bulunuldu.

Hekimhan'da 2020'nin ilk muhtarlar toplantısı yapıldı, System.String[]

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde su yılın ilk muhtarlar toplantısı yapılarak, sorunlar dile getirilip, istişarede bulunuldu.


Hekimhan Belediyesi tarafından organize edilen muhtarlar toplantısı Hekimhan Belediyesi Zurbahan Lokantasında yapıldı.


Kaymakam Ahmet Özdemir başkanlığında yapılan toplantıda, genel güvenlik ve asayiş konuları ile eğitim, sağlık olmak üzere Hekimhan'ın ihtiyaç ve sorunları ile ilgili konular ele alındı.


Kaymakam Özdemir yaptığı konuşmada, "Özellikle kış aylarında kırsal mahallelerimizde altyapı, içme suyu ve ulaşım sorununun giderilmesi noktasında proje çalışmalarına ağırlık verilecek. 2020 yılı içerisinde bu hizmetlerin tamamlanması noktasında ilgili kurumlara da talimat verilerek yazışmalar yapılacak" dedi.


Muhtarlarının bölgelerindeki sosyal hizmet ve sosyal yardımlaşma kapsamına giren vatandaşlara ulaşmaları gerektiğine dikkat çeken Kaymakam Özdemir, muhtarların taleplerini de değerlendirdi. Özdemir, ilgili kurum amirlerine eksikliklerin giderilmesi ile ilgili talimatlar verdi.


Belediye Başkan Turan Karadağ da yaptığı konuşmada " Sayın muhtarlar herkes kendi mahallesinde nüfus yazdırmalı. Ne kadar çok nüfus yazdırırsanız, o kadar çok hizmet olur. Kışın Hekimhan dışında yaşayan gurbetçilerimiz bahar ve yaz aylarından 8 ay gibi bir süre için ilçeye geldiklerinde hizmetlerden sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyorlar. Bunun önüne geçebilmemiz için gurbetçilerimiz nüfuslarını Hekimhan'a aldırmaları gerekmektedir. Belediyemizin tek kaynağı iller bankasından gelen kaynaktır. Bu nedenle vatandaşlarımız nüfuslarını ilçemize aldırırlarsa bizlerde hizmet konusunda sıkıntı yaşamayız" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Hekimhan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:58 Kaynak: İHA
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