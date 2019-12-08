Son Dakika Haberleri: Hekimhan'da muhtarlar toplantısı yapıldı
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Hekimhan'da muhtarlar toplantısı yapıldı

6 saat önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.

Hekimhan'da muhtarlar toplantısı yapıldı, System.String[]

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.


Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya. İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Öztürk ve daire amirleri ile muhtarlar katıldı.


İlçeye bağlı mahallelerin sorun ve taleplerini görüşüldüğü 2019 yılı son muhtarlar toplantısında sorunlar ele alınarak istişarede bulunuldu.


Kaymakamı Ahmet Özdemir, iletilen sorunların acil durumuna göre çözülmeye çalışılacağını ifade edip, sorunları tek tek not aldıklarını, ilgili kurumlara ileteceklerini kaydetti. - MALATYA

Ahmet Özdemir, Hekimhan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:40 Kaynak: İHA
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