Hekimoğlu Trabzon: 1-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Hekimoğlu Trabzon: 1-0 - Son Dakika Spor

Hekimoğlu Trabzon: 1-0

7 saat önce

STAT: Afyon ZaferHAKEMLER: Şeref Taştan (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Emin Barlas (xx)AFJET AFYONSPOR: Anıl Atağ (xx) - Fatih Selimhan Solmaz (xxx), Semih Ceylan (xx), Onur Ramazan Toprak (xx) (Dk.

Hekimoğlu Trabzon: 1-0, System.String[]

STAT: Afyon Zafer

HAKEMLER: Şeref Taştan (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Emin Barlas (xx)

AFJET AFYONSPOR: Anıl Atağ (xx) - Fatih Selimhan Solmaz (xxx), Semih Ceylan (xx), Onur Ramazan Toprak (xx) (Dk.87 Emre Tosun), Oktay Kancı (xx), Nazmi Candoğan (xx), Ali Kılıç (xx), Mehmet Tayfun Dingil (xx), İlker Avşar (xx), Kaan Baysal (xx) (Dk.60 Eykut Emre Yakut (xx), Aykut Uluç (xx), (Dk.83 Ramazan Kuzu)

HEKİMOĞLU TRABZON: Batuhan Ahmet Şen (xx) - Miraç Acer (xx), Samet Yalçın (xx), Ali Aydemir (xx) (Dk.46 Musa Caner Aktaş xx), Talha Yazgan (xx), Mertcan Çam (xx) (Dk.74 Batuhan Takin x), Muhammet Haşim Çoban (xx) (Dk.46 Ersel Aslıyüksek xx), Bahadır Erol (xx), Taha Balcı (xx), Volkan Altınsoy (xx), Abdülkadir Özdemir (xx)

GOL: Dk.6 Onur Ramazan Toprak (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: İlker Avşar, Kaan Baysal, Oktay Kancı (Afjet Afyonspor) - Taha Balcı, Musa Caner Aktaş, Talha Yazgan, Bahadır Erol (Hekimoğlu Trabzon)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 19'ncı hafta mücadelesinde Afjet Afyonspor konuk ettiği Hekimoğlu Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

6'ncı dakikada sağ kanattan Afjet Afyonspor'un geliştirdiği atakta Kaan Baysal'ın ceza alanına yerden gönderdiği ortada savunmadan önce topa dokunan Onur Ramazan Toprak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

12'nci dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Onur Ramazan önünü boşalttı ve uzak köşeye plase bir vuruş gönderdi ancak kaleci Batuhan topu parmaklarının ucuyla tokatlayarak kornere çeldi.

23'üncü dakikada gelişen Afjet Afyonspor kontra atağında Nazmi'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Onur Ramazan'ın vuruşunda kaleci Batuhan meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak topu kornere gönderdi ve mutlak bir golü önledi.

72'nci dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Onur Ramazan'ın uzun pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Aykut Uluç topu önüne aldı ve sert bir şut çıkarttı ancak top savunmaya çarparak tehlike bölgesinden uzaklaştı.


Onur Ramazan Toprak, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:54 Kaynak: DHA
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