Hem girişimci hem fenomen - Son Dakika

Hem girişimci hem fenomen

09.10.2020 11:24
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Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü mezunu, sosyal medyada ünlülerle birlikte çektiği videolar yüz binlerce kez izlenen Tolga Olçaylı, korona virüsü pandemisi döneminde başladığı girişimiyle bir e-ticaret sitesinden "Bu dönemde en fazla gelişme gösteren işletme" ödülünü kazandı.

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü mezunu, sosyal medyada ünlülerle birlikte çektiği videolar yüz binlerce kez izlenen Tolga Olçaylı, korona virüsü pandemisi döneminde başladığı girişimiyle bir e-ticaret sitesinden "Bu dönemde en fazla gelişme gösteren işletme" ödülünü kazandı.

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümünden 3 yıl önce mezun olan Tolga Olçaylı, henüz lisedeyken başladığı sosyal medya serüveninde ilerleyen yıllarda, on binlerce takipçisi olan Aleyna Tilki, Rumen şarkıcı Inna gibi ünlülerle birlikte çektiği videolar yüz binlerce kez izlenen bir fenomene dönüştü.

Üniversitede aldığı girişimcilik, e-ticaret gibi eğitimlerden sonra aklında hep bir girişime imza atmak olduğunu dile getiren Tolga Olçaylı, çok kısa süre içinde kurduğu girişimini ve bir online alışveriş sitesindeki pandemi döneminde en hızlı büyüyen firma olmaya kadar uzanan hikayesini anlattı.

Pandemi döneminde en hızlı büyüyen firma ödülü

Tolga Olçaylı, "Bir gün hem içerik üretip hem de e-ticaret yapabilirim deyip kendi adıma şirketimi kurdum ve online alışveriş sitesi birkaç parça ürün koydum. İlk başlarda hiç satış olmadı. Öyle ki gelen siparişleri görmediğim ve ürünleri gönderemediğim için mağazamın kapatılma tehlikesi doğmuş; ancak özellikle pandemi dönemiyle birlikte siparişler artmaya başladı, hemen ürün girişlerini hızlandırdık ve yeni farklı ürün arayışına girdik. Mağazamın Instagram hesabımı kurduğumda, en hızlı büyüyen marka sloganını yazmıştım ve gerçekten de öyle oldu. 3 ay içinde buna pandemi süreci de eklenince satışlarımda büyük bir patlama gerçekleşti. Bu hızlı büyüme, e-ticaret sitesinin bu dönemdeki en hızlı büyüyen firma ödülünü de bana kazandırdı. Şimdi diğer birçok online alışveriş sitesinde de faaliyet gösteriyoruz" dedi.

"Tahmin edemeyeceğim noktaya taşıma fırsatı buldum"

Sosyal medyada fenomen olma serüvenini de anlatan Tolga Olçaylı, "Lise birinci sınıftan üniversiteden mezun olana kadar 8 yıl yazları turizm sektöründe sahne şovları ve animasyon ekibinde çalışmıştım. Kamera önünde olmayı, insanlarla iletişim kurmayı hep sevdim. Bu süreçte YouTube'da içerik üretmeye başladım. Bu süreçte Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümünde okudum ve başarıyla 2017 yılında mezun oldum. Number One radyo ve televizyonunda çalışmaya başladım, her sabah ismim anons ediliyordu. Hep hayalimde olan; ama gerçekleşmesi aklımın ucundan geçmeyen şeyi her sabah kulaklarımla duyuyordum. Burada birçok ünlü isimle video çekerek içerik ürettim. Belli bir süre sonra ayrılmak zorunda kaldım. Kendi kanallarıma içerik üretmeye hep devam ettim; ayrıca Instagram'da 'Tolga'dan Günlükler' serisine başladım. Bu seri takipçilerim tarafından çok sevildi. Yoldan geçenler beni tanımaya başladı. Bu benim motivasyonumu artırdı. Bu süreçte farklı projelerde yer aldım, ünlü isimlerle ürettiğimiz videolar binlerce kez izlendi. Üniversite aldığım yabancı dil eğitimi, yaşadığım sosyal ortam benim önümü hep açtı, aldığım dersler sayesinde de e-ticaret girişimimi kurarak kısa sürede tahmin edemeyeceğim noktaya taşıma fırsatı buldum" diye konuştu.

Olçaylı, "İnanç ve çaba birlikte olunca yolunuz açılıyor. Ailem bana hep destek oldu, en büyük tavsiyem aile büyüklerinin engin tecrübelerine güvenmeleri. İyi ki lojistik yönetimi okumuşum, ayrıca Yaşar Üniversitesinin değerli akademisyenlerinin bana öğrettiği bilgileri iş hayatımda uyguluyor olmam başarımın sırrı" dedi. - İZMİR

Hem girişimci hem fenomen
Hem girişimci hem fenomen
Hem girişimci hem fenomen
Hem girişimci hem fenomen

Yaşar Üniversitesi, Sosyal Medya, Ticaret, Mezun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hem girişimci hem fenomen - Son Dakika

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