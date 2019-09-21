Hemşehrileri Taha Akgül'ü heyecanla izledi
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Kazakistan'ın Başkenti Nursultan'ta düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda finalde mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül'ün maçını kent meydanına kurulan dev ekranda izleyen hemşerileri heyecanlı anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:10 Kaynak: İHA
Kazakistan'ın Başkenti Nursultan'ta düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda finalde mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül'ün maçını kent meydanına kurulan dev ekranda izleyen hemşerileri heyecanlı anlar yaşadı.
Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül serbest stil 125 kiloda final müsabakasında Gürcü Geno Petriashvil'ye yenilerek gümüş madalya kazandı. Milli güreşçi Taha Akgül'ün' final mücadelesini memleketi Sivas'da hemşerileri kent meydanına kurulan dev ekranda heyecanla izledi.
(Veysel Korkmaz - Tolga Şardağ/İHA)
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