Her Çarşamba "KÜRSÜBAŞI" Günü

emşerilerimizin severek takip ettiği 'Kürsübaşı' etkinliği, her hafta farklı sanatçıların katılımı ve geceyle özdeşleşen çeşitli ikramlar eşliğinde vatandaşlarımıza keyifli anlar yaşatmaya devam edecek.

BAŞKAN YANILMAZ: "KÜRSÜBAŞI" GELENEĞİNİ YAŞIYOR VE YAŞATIYORUZ

Hemşerilerimizin Çarşamba günlerini, kültürel mirasımız 'Kürsübaşı' programı ile güzelleştirdiklerini kaydeden Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, amaçlarının tarihi değerlerimizi yeni nesille buluşturmak ve bu değerleri geleceğe taşımak olduğunu söyledi. Elazığ kültüründe özel bir yere sahip Kürsübaşı'nın Harput musikisi ile taçlanacağını ifade eden Başkan Yanılmaz, yediden yetmişe bütün hemşerilerimizin programa davetli olduklarını kaydetti.