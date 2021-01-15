Hercai 55. Bölüm 2. Fragmanı - Son Dakika

Hercai 55. Bölüm 2. Fragmanı

Ayrıcalıklardan yararlanmak için bu kanala katılın: https://www.youtube.com/channel/UC2l92bN_FWHjZZPdOYnZveg/join"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan...

Ayrıcalıklardan yararlanmak için bu kanala katılın: https://www.youtube.com/channel/UC2l92bN_FWHjZZPdOYnZveg/join "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor. Hercai YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://bit.ly/2vwmORD atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN Hercai Web Sayfası; https://goo.gl/ziLDeQ atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN https://www.facebook.com/atv https://twitter.com/atvcomtr https://www.instagram.com/atvturkiye/

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