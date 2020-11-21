Herkes onun peşinde!

Dünya PlayStation 5'in heyecanıyla çalkalanıyor. Talep o kadar yüksekti ki önsipariş hakkı anında tükendi. 19 Kasım'daysa oyun konsolu ülkemizde de genel satışa sunuldu. Konsolun ülkemizdeki fiyatı 8 bin 299 lira...

PlayStation 5 iki farklı sürümle çıktı: Diskli sürüm ve dijital sürüm. Teknik açıdan fazlasıyla etkileyici olan konsol saniyede 120 kare hızında 4K çözünürlük sağlayabiliyor. 8K desteğine de sahip. Konsolda 16 GB'lık GDDR6 bellek kullanılıyor. Bu da bir önceki modele göre iki kat artış demek. 825 GB'lık belleğe sahip konsolda kullanım alanı 670 GB civarında. PS5 oyunlarının yüksek boyutlara sahip olacağını düşünürsek bu alan çok hızlı şekilde dolacaktır. Örneğin konsolun çıkış oyunu olan 'Spider-Man: Miles Morales' 50 GB'lık bir alan gerektiriyor.

'Spider-Man: Miles Morales'

Cihaz kadar oyunların fiyatları da ülkemizde tartışma konusu. PlayStation Türkiye ekibi sıkı bir çalışma içinde ancak kur farkı fiyatları olumsuz yönde etkiliyor. 'Spider-Man: Miles Morales'in ülkemizdeki satış fiyatı 459 lira olacak. Bu oyunun, PlayStation 5'e özel olarak sunulacak oyunlar arasında en ucuzu olduğunu da belirtmek lazım. 'Demon's Souls: Remake Deluxe'ün 779 lira olacağı konuşuluyor mesela.

'Demons Souls'

Pandemi, sektörü uçuşa geçirdi

COVID-19 salgını nedeniyle milyonlarca insan evde daha fazla zaman geçirmek zorunda kalınca oyunlara olan talep rekor düzeyde arttı. Bir anlamda bu sektör pandemiyle birlikte altın çağını yaşamaya başladı. Dünya genelinde video oyunlarına yapılan harcamalar yüzde 39 artarken Türkiye'de oran yüzde 21'i buldu. Bu durum, PlayStation 5 satışlarını da etkileyecek. Yeni konsolun bir öncekinin satışlarını aşacak. Bu yıl bitmeden 5 milyondan fazla konsolun satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Spiderman tam not aldı

Gelelim 'Spider-Man: Miles Morales' oyununa... Şimdiden incelemelerde sınıfı geçmeyi başardı. Değerlendirmelerdeki puanlar oldukça yüksek. Altı farklı mecradan 100 tam puan alan oyunun genel ortalamasıysa 90 puan... Ana karakter bu kez Miles Morales... İlk kötü karakterse Rhino... Morales'in sakar tavırları da akıllara sık sık Peter Parker'ı getirecek. Özellikle yeniden yaratılan Manhattan'ın büyülü ambiyansı oyunun en can alıcı yönlerinin başında geliyor. Miles Morales'in ana hikayesi de Peter Parker'ınki kadar uzun veya karmaşık değil. Nispeten basit olması da oyunu daha keyifli hale getiriyor. Üstelik Türkçe dublaj ve altyazı desteğine de sahip olacak.

Gözler yayımlanacak oyunlarda

PlayStation 5 ile birlikte piyasaya çıkacak 'Demon's Souls: Remake Deluxe' tüm gözlerin çevrildiği oyunlardan biri. Oyun, konsolun yeni versiyonuna özel olarak elden geçirildi. İlk halinden farklı değil ama son derece etkileyici grafiklere kavuştu. Ek olarak, 'Cyberpunk 2077' de merakla beklenen oyunlardan biri. Bu konsola özel olmasa da ünlü aktör Keanu Reeves'i de bir karakter olarak sunan oyun iple çekiliyor. 'Assassin's Creed: Valhalla' da heyecanı yükselten bir diğer oyun...

'Assassin's Creed: Valhalla'

HIZINIZI, GÜCÜNÜZÜ KAYDEDİYOR

Salgın sırasında iyiden iyiye büyüyen video oyunları sektörü bir yandan da geleceğini şekillendirmek için uğraşıyor. Giyilebilir teknolojiler uzun bir zamandır hayatımızda. Bu teknolojilerin oyun dünyasına uyarlanmasıysa yeni bir deneyim yaratacak.

Son örnek üç dev şirketin işbirliği sonucu ortaya çıktı. Spor giyim devi Adidas, spor oyunları üreticisi EA Sports ve teknoloji devi Google güçlerini birleştirdi ve yeni bir giyilebilir teknoloji ortaya çıktı. Adidas GMR adı verilen cihazın amacı gerçek hayattaki futbol yeteneklerinizi FIFA 21'deki karakterinize yansıtmak... Google tarafından geliştirilen ve Jacquard Tag olarak adlandırılan çipi futbol ayakkabınızın iç tabanına yerleştiriyorsunuz. Akıllı telefonunuzla Bluetooth üzerinden haberleşen bu çip depar hızınızı, şut çekerken uyguladığınız gücü, kat ettiğiniz mesafeyi ölçüp kaydediyor. Bu bilgileri daha sonra FIFA 21'in oyun modlarından biri olan Ultimate Team karakterinize iletiyorsunuz ve bu karakter sizin yeteneklerinizle kuşanmış oluyor.

Gerçek yetenek, gerçek rekabet

Adidas GMR yeni video oyunları teknolojilerinin elle tutulan ilk örneği ama son olmayacağı kesin. Dev sektörün birçok aktörü gerçek hayattaki yetenekleri ya da hareketleri sanal ortama adapte etmek için yarışıyor. Giyilen akıllı kıyafet sayesinde her hareketi sanal dünyaya aktaran teknolojiler için çok fazla beklememize de gerek kalmayacak. Bu durum fiziksel rekabeti sanal ortama taşıyacağı için oyun deneyimini de sil baştan yaratacak.