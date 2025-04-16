'Herkesten nefret ediyorum' evi satışa çıktı! İşte merak edilen sahibi - Son Dakika
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Emlak

'Herkesten nefret ediyorum' evi satışa çıktı! İşte merak edilen sahibi

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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bir dağın tepesinde tek başına duran ev, satışa çıktı. Otoyoldan geçenlerin ''Herkesten nefret ediyorum evi'' adını taktığı evin sakinlerinden Yağmur Şirin, ''Bu ev bana çok fazla huzur getirdi ama artık evi yeni bir aileye teslim etme vaktinin geldiğini biliyorum.'' dedi.

16.04.2025 16:43  Güncelleme: 17:02
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Yalova'da İstanbul- İzmir Otoyolu'nun yakınında bulunan ormanlık alanda yer alan ve kısa sürede sosyal medyada ünlenen dağın zirvesindeki ev, yeni sahibini bekliyor.

"HERKESTEN NEFRET EDİYORUM EVİ"

Çiftlikköy ilçesine bağlı Kabaklı köyünde yaşayan Şirin ailesi, 1998 yılında aldıkları ormanlık alan içindeki yaklaşık altı dönüm araziye inşa ettikleri üç katlı evde yaşamaya başladı.

'Herkesten nefret ediyorum' evi satışa çıktı! Sahibi ortaya çıktı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 2015 yılında ulaşıma açılmasından sonra bu yolu kullanan vatandaşların sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çeken ev, "orman içindeki yalnız ev" ve "herkesten nefret ediyorum evi" adıyla ünlendi.

DOKUZ ODASI VAR

Köye yakın bir bölgede ormanlık alanın zirvesinde bulunan 125 metrekare alana sahip dokuz odalı ev, konumuyla ilgi görüyor.

'Herkesten nefret ediyorum' evi satışa çıktı! Sahibi ortaya çıktı

Çocukluğunun en güzel günlerini yaşadığı evi ve araziyi gezdiren 26 yaşındaki Yağmur Şirin, 1998 yılında öğretim üyesi babası ve bankacı annesinin emeklilik dönemini geçirmek üzere evi yaptırdığını söyledi.

Anne ve babasının yanında doğa ile iç içe bir arazide büyüdüğünü ve çok güzel günler geçirdiği evini çok sevdiğini anlatan Şirin, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden mezun olduktan sonra İtalya'nın Milano kentine yüksek lisans için gittiğini söyledi.

'Herkesten nefret ediyorum' evi satışa çıktı! Sahibi ortaya çıktı

Yüksek lisans sonrası İtalya'da mimarlık firmasında yüksek mimar olarak çalışmaya başladığını belirten Şirin, "Tatil için evime geldiğimde İtalyan bir iş arkadaşım beni ziyaret etti. Dedi ki 'Yağmur tüm Türkiye senin evini konuşuyor' ve sosyal medya linkini attı. İnsanlar teveccüh etmiş. Babamdan öğrendiğim misafirperverlik çok önemli. O yüzden herkese kapımız açık, herkesi beklerim." diye konuştu.

"BİR GÜN KALINCA BİR AY TATİL YAPMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Şirin, sosyal medyadaki görüntüler ve otoyoldan görünümünde evin arkasının yer aldığını belirterek, bu nedenle dağın tepesinde tek bir ev şeklinde anılmaya başlandığını kaydetti.

Evin 1998 yılında 3 katlı mütevazı bir yapı olarak konumlandırıldığını dile getiren Şirin, şöyle konuştu:

"Evimiz tam olarak Taşköprü beldesinin Kabaklı köyünde. Bu kadar ilgi çekeceğini ummuyordum. İnsana huzur veren bir ev. Emekli bankacı anne ve emekli öğretim üyesi babanın kızıyım.

Manzara çok önemli ama bir evi ev yapan evin içerisindeki insanlardır. Evimin en güzel tarafı kapanmaz bir Osmangazi Köprüsü panoramasına sahip olması. Bu evin tadını emekli olan annem ve babam çıkarıyor.

Onlar için huzurlu bir yer olduğuna inanıyorum. Yurt dışından geldiğimde bir gün dahi evde kalsam bir ay tatil yapmış gibi hissediyorum."

'Herkesten nefret ediyorum' evi satışa çıktı! Sahibi ortaya çıktı

"EVE NASIL SU TAŞIYORLAR?"

Yağmur Şirin, özellikle sosyal medyada "İnsanlar eve nasıl su taşıyorlar?" ya da "Yemekleri nasıl yiyorlar?" gibi yorumlar gördüğünü ifade etti.

Görüntünün kırsalda bir ev gibi görünmesinden dolayı yaptıkları yorumlara hak verdiğini aktaran Şirin, şunları kaydetti:

"Eve 5 dakika mesafede birçok villa, market ve köy kıraathanesi var. Sakin ama aynı zamanda hareketli bir köyde yaşıyoruz. İl merkezine ve İstanbul'a çok yakın bir yerdeyiz. Yaklaşık 15 dakikada köprüye varmış oluyorsunuz. Buraya arabayla çok rahat giriş çıkış yapabiliyorsunuz."

"İtalya'da çalıştığım firma bana 3 yıl sürecek bir proje teklifinde bulundu ve ben kabul ettim. Aynı zamanda annem ve babamın emeklilikte yorulması ve sosyal medyada gördüğümüz ilgiyle birlikte evi satışa çıkarmaya karar verdim.

Bir daha bu araziye, ormana ve manzaraya sahip bir ev bulamayacağımın farkındayım. Bu ev bana çok fazla huzur getirdi ama artık evi yeni bir aileye teslim etme vaktinin geldiğini biliyorum. Evi alacak insanlara çok büyük şans ve huzur getireceğinden de eminim."

\'Herkesten nefret ediyorum\' evi satışa çıktı! İşte merak edilen sahibi
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Kaynak: AA

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Son Dakika Emlak 'Herkesten nefret ediyorum' evi satışa çıktı! İşte merak edilen sahibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • kamil erol:
    otoyolun dibinde uğultusu kesilmez oranın 28 26 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Çok pişman olursunuz valla satarsanız 39 7 Yanıtla
  • Murat Çelik:
    En iyisini yapmış gayet huzurlu bir yer insanı ne yapacak 26 7 Yanıtla
  • kayserili:
    bir yer bulalım insandan uzak 26 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Otoyolun dibinde olsa da insanların para verip otoyolu kullanamadığı için çok da fazla gürültü problemi yaşanmayan evdir. belki 2035 yılında kullanan sayısı artar o zaman gürültü yüzünden kullanılamayabilir. Kadın da bunu görüp şimdiden satmaya karar vermiş olabilir. 11 9 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    iyi reklam yaptı, artık 5 katı bedel ile satar 18 0 Yanıtla
  • Tuna Han:
    şu eve bile pok atacak insanlar olacak şimdi 7 0 Yanıtla
  • Misafirim:
    Laga Luga yapma parasız kaldım satıyorum desene. 6 1 Yanıtla
  • Sinan Bayraktar:
    Ev tanınmadan önce 10 milyondu şimdi tanınıyor 30 milyon tabi satışa çıkar :) 5 0 Yanıtla
  • emre123456789:
    araba sesine alışır insan tam hayelimde böyle ev 20 molyon isdserbirde fiyat yassalardi 4 0 Yanıtla
  • çiğdem rençber:
    Hayalimdeki ev 3 1 Yanıtla
  • 6490203:
    çok iyi be helal olsun helal helal 1 0 Yanıtla
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