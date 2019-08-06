HES inşaatında iskele çöktü: 4 yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapımı devam HES inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:00 Kaynak: AA
'ın Kahta
ilçesinde yapımı devam HES
inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kahta- Siverek
kara yolu Kahta Çayı civarında özel bir şirketin Hidro Elektrik Santrali
(HES) inşaatında beton döküldüğü sırada iskele çöktü.
İskelede bulunan işçiler İlyas Kara
(30), Abuzer Uğur (43), Ahmet Yıldırım
(42) ve Bayram Uğur (40) düşerek, yaralandı. İtfaiye
ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak, 112 Acil Servis
ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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