HES\'te Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Batman Hidroelektrik Santralindeki (HES) panoda çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesinde bulunan Batman HES'teki kapalı şat OG kesicisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR