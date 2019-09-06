Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dikili olan ve çeşitli nedenlerle hasar gören heykellerin bakımı yapıldı.



Heykeltraş Ahmet Uzun tarafından yapılan bakım sonucunda heykeller ilk günkü görünümüne kavuştu. Uzun, temizliği yapılan heykellerin önce hasarlı yerlerinin polyester malzeme ile onarımını yaptıktan sonra kendi rengine boyadı, ardından da bronz patine efekt uygulayarak son görünümünü verdi. Son olarak akrilik koruyucu uygulayarak bakımı tamamlanan heykeller yenilendi.



Yaptığı çalışma ile ilgili bilgi veren Heykeltraş Ahmet Uzun, "Çaycuma'nın çeşitli yerlerine diktiğimiz heykellerin bakımını yaptık. Başta hava koşulları, sıcaklık değişiklikleri, güneş gibi etmenler olmak üzere birçok nedenle heykellerde ufak tefek deformasyonlar oluşabiliyor. Bu nedenle zaman zaman bakımlarını yapmak gerekiyor. Bazı heykellere insan eliyle zarar verildiğini gördüm, buna çok üzüldüm. Ne yazık ki bu Çaycuma'nın değil tüm ülkenin sorunu. Kendi malına değer biçmekte zorlanan insanlarımız, yalnızca heykellere değil, tüm kamu mallarına vandalca yaklaşıyor. Ona zarar vermekten adeta keyif alıyor. Oysa bu heykeller onların yaşadıkları ortam daha güzel olsun diye herkesin parasıyla yapılmış bir kamu malı. Daha özenli davranmak gerekiyor. Vatandaşlarımız bu konuda lütfen daha duyarlı olsun, zarar verenleri uyarsın" dedi. - ZONGULDAK