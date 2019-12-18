Hindistan Anayasa Mahkemesi, Müslümanları dışlayan yasaya yönelik itirazın görüşülmesini erteledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan Anayasa Mahkemesi, Müslümanları dışlayan yasaya yönelik itirazın görüşülmesini erteledi - Son Dakika Dünya

Hindistan Anayasa Mahkemesi, Müslümanları dışlayan yasaya yönelik itirazın görüşülmesini erteledi

7 saat önce

Hindistan Anayasa Mahkemesi, gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasanın durdurulması için yapılan başvurunun görüşülmesini erteledi.

Hindistan Anayasa Mahkemesi, Müslümanları dışlayan yasaya yönelik itirazın görüşülmesini erteledi, System.String[]

Hindistan Anayasa Mahkemesi, gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasanın durdurulması için yapılan başvurunun görüşülmesini erteledi.


Mahkeme, "Anayasasının laiklik ilkesine aykırı olduğu" gerekçesiyle yapılan itirazı 22 Ocak'ta görüşme kararı aldı.

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Anayasa Mahkemesi, Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:12 
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