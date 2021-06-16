Üye Girişi
Hindistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan Tac Mahal 2 ay sonra ziyarete açıldı - Son Dakika

Hindistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan Tac Mahal 2 ay sonra ziyarete açıldı

16.06.2021 13:25
Hindistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan Tac Mahal 2 ay sonra ziyarete açıldı, System.String[]

YENİ Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan Tac Mahal, vakaların düşmesinin ardından 2 ay sonra yeniden ziyaret edilebilecek.

YENİ Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan Tac Mahal, vakaların düşmesinin ardından 2 ay sonra yeniden ziyaret edilebilecek.

Agra bölge yargıcı Prabhu Narain Singh, 17. yüzyılda Babür Hükümdarı Şah Cihan tarafından inşa ettirilen tarihi yapının, sosyal mesafe tedbirleri altında bugünden itibaren sınırlı sayıda ziyaretçiye kapılarının açıldığını açıkladı.

Singh, ülkede turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan ve salgın öncesinde günlük ziyaretçi sayısı 70 bine kadar çıkan anıt mezar ve camiden oluşan külliyeye günde, çevrim içi rezervasyon yaptıran 650 kişinin kabul edileceğini söyledi.

Tac Mahal'in girişinde ateşleri kontrol edilecek ziyaretçilerin, külliye sınırlarında maske takması ve sosyal mesafe kurallarına uyması zorunlu olacak. 2,5 ayın en düşük günlük vaka sayısının tespit edildiği ülkede, Tac Mahal'in yanı sıra birçok tarihi yapı ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Tac Mahal'in bulunduğu Agra kentinde nisan ayında 500'e kadar yükselen günlük vaka sayısı dün 10 olarak kayıtlara geçmişti.

"Aşk için yapılmış en güzel anıt" daha önce savaş ve sel nedeniyle de kapatılmış

"Dünyanın 7 Harikası"ndan biri kabul edilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası eserleri içindeki Tac Mahal, nisan ayında Kovid-19 önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılmıştı.

Tac Mahal Mart - Eylül 2020 tarihlerinde de salgın önlemleri kapsamında kapatılmıştı ve bu 6 aylık ziyaret yasağı, tarihi yapının en uzun süre kapalı kaldığı dönem olmuştu. Tac Mahal, 1971'deki Hindistan ile Pakistan arasındaki savaş ve 1978'de Agra kentinde sel felaketi sırasında kısa sürelerle kapalı kalmıştı.

Babür İmparatoru Şah Cihan'ın, 1632-1654 yıllarında, doğum yaparken hayatını kaybeden eşi Mümtaz Mahal anısına yaptırdığı anıt mezar, Türk-İslam mimarisinin önemli eserleri arasında yer alıyor.

Taç Mahal, "dünyada aşk için yapılmış en büyük ve en güzel anıt" olarak da tanımlanıyor.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke olarak öne çıkıyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan Tac Mahal 2 ay sonra ziyarete açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti 13:24 Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum 12:45 Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi 12:17 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi
26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti 12:13 26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı 11:57 Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı Rus heyeti, Türkiye ile uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek için Türkiye'ye geliyor 11:43 Rus heyeti, Türkiye ile uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek için Türkiye'ye geliyor
KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı 11:24 KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var 11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var

Son Dakika Haberleri
13:25 Bilgisayarının çalındığını ileri süren adam, sigorta parası için kendi iş yerine hırsız gibi girmiş
13:24 Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti
12:54 Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi
12:45 Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum
12:23 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı
12:17 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi
12:13 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
12:04 Lucid yöntemiyle rüyalarımızı kontrol etmek mümkün! Fakat bir tehlikesi var
11:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?
11:33 EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor
Bilgisayarının çalındığını ileri süren adam, sigorta parası için kendi iş yerine hırsız gibi girmiş Bilgisayarının çalındığını ileri süren adam, sigorta parası için kendi iş yerine hırsız gibi girmiş         
13:26
Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi         
12:54
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı         
12:24
Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu         
12:14
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı         
11:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?         
11:49
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı         
11:23
Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor         
11:05
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor         
10:13
Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi         
09:50
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım         
09:18
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi         
08:17
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 13:29:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan Tac Mahal 2 ay sonra ziyarete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement