Hindistan'daki sel felaketi 500 binden fazla kişiyi olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Hindistan'daki sel felaketi 500 binden fazla kişiyi olumsuz etkiledi

18.05.2022 17:52

- Hindistan'daki sel felaketi 500 binden fazla kişiyi olumsuz etkiledi Hindistan'ın Assam eyaletinde 3 gündür aralıksız devam eden şiddetli yağışların yol açtığı selden 500 binden fazla kişi etkilendi.

- Hindistan'daki sel felaketi 500 binden fazla kişiyi olumsuz etkiledi

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Assam eyaletinde 3 gündür aralıksız devam eden şiddetli yağışların yol açtığı selden 500 binden fazla kişi etkilendi.

Güney Asya ülkesi Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi etkisini sürdürüyor. Eyalette son 3 gündür aralıksız süren yağışlar dünyanın en büyük nehirlerinden biri olan Brahmaputra'nın taşmasına neden oldu. Bin 500'den fazla köy sular altında kaldı.

Assam Maliye Bakanı Jogen Mohan, su baskını ve toprak kaymaları nedeniyle hem demiryolu hem de karayolu bağlantılarının kesintiye uğradığı Dima Hasao bölgesinde durumun "son derece vahim" olduğunu belirtti. Aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle tahtalardan yapılan bir köprü çökerken, üzerindekiler suya düştü.

"500 binden fazla kişi olumsuz etkilendi"

Assam Su Kaynakları Bakanı Pijush Hazarika ise yaptığı açıklamada, "Her saat daha kritik hale gelen selden 500 binden fazla kişi olumsuz etkilendi" ifadelerini kullandı. Doğal afet nedeniyle Hindistan ordusu devreye girerken, Hojai bölgesinde mahsur kalan 2 binden fazla kişi kurtarıldı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre sağanak 2 gün daha devam edecek. Assam'da sel nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Hindistan'daki sel felaketi 500 binden fazla kişiyi olumsuz etkiledi
Hindistan'daki sel felaketi 500 binden fazla kişiyi olumsuz etkiledi
Hindistan'daki sel felaketi 500 binden fazla kişiyi olumsuz etkiledi
Hindistan'daki sel felaketi 500 binden fazla kişiyi olumsuz etkiledi

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Kaynak: İHA

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