Hindistan'ın Roket Denemesi Başarısız Oldu

YENİ DELHİ, 12 Ocak (Xinhua) -- Hindistan Uzay Araştırma Kurumu tarafından pazartesi günü yapılan roket fırlatma denemesi başarısız oldu. Toplam 16 uydu taşıyan PSLV-C62 roketinin üçüncü aşamasında bir "arıza" meydana geldiği bildirildi.

Uzay ajansının fırlatmanın ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "PSLV-C62 görevi, PS3 aşamasının son bölümünde bir arızayla karşılaştı. Detaylı bir analiz başlatıldı" belirtildi.

Açıklamada konuyla ilgili ayrıntıların beklendiği belirtildi.