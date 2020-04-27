Hint polisi yine ilginç bir ceza yöntemine başvurdu - Son Dakika

Hindistan'da sokağa çıkma yasağını delenlere ceza vermek için ilginç bir yönteme başvuran Hint polisi, 3 kişiyi sözde korona virüs taşıyan bir hastanın bulunduğu ambulansa bindirdi. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkelerde tedbir amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hindistan'da sokağa çıkma yasağına uymayanlar için Hint polisi yine ilginç bir ceza yöntemine başvurdu. Yollarda kontrol yapan polisler, yasağa rağmen sokağa çıkan ve maskesi bulunmayan 3 kişinin bulunduğu motosikleti durdurdu. Polisler ceza olarak 3 kişiyi sözde korona virüs taşıyan bir hastanın bulunduğu ambulansa bindirdi. Ambulansa binmemek için büyük çaba sarf eden 3 kişinin o anları kameraya yansırken görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

Hint polisi ise yaptığı açıklamada, söz konusu ceza ile amaçlarının yasağı delenlere ders vermek istediklerini belirtti.

Öte yandan Hindistan'da Başbakan Narendra Modi, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Ülkede korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 884'e, toplam vaka sayısı ise 27 bin 977'ye yükseldi.

(İHA)