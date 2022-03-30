HIRKA-İ ŞERİFİ ZİYARETE GELENLER KAPIDAN DÖNDÜ - Son Dakika
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HIRKA-İ ŞERİFİ ZİYARETE GELENLER KAPIDAN DÖNDÜ

30.03.2022 17:34

PANDEMİ nedeniyle ziyaret yasağının bu yıl da sürdüğü Hırka-i Şerif için gelenler kapıdan döndü.

PANDEMİ nedeniyle ziyaret yasağının bu yıl da sürdüğü Hırka-i Şerif için gelenler kapıdan döndü. Ziyaretçiler Hırka-i Şerif'i göremedikleri için üzüldüklerini ifade ederken, alınan kararı da haklı bulduklarını söyledi.

Kutsal emanetler arasında yer alan Hırka-i Şerif her yıl Ramazan ayında, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii içindeki bir bölümde ziyarete açılıyordu. Pandemi sürecinde son 2 yıldır kutsal emanet ziyarete açılmadı. Hz. Muhammed'in hırkası olan ve vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye verilen Hırka-i Şerif'in, bu yıl da ziyarete açılmayacağı duyuruldu.

AÇILIR DİYE BEKLEDİK, ÜZÜLDÜK

Hırka-i Şerif'in ziyarete açılmayacağından haberi olmayan ziyaretçiler, bu duruma üzüldüklerini belirtti. Ziyaretçilerden Ayşe Yılmaz, Üzgünüz. Her sene ziyaret ederdik, bu sene de çok bekledik açılır diye ama maalesef açılmayacak. Yine de açılır diye ümit ediyoruz. Sık sık ziyaret ederdim. Hatta bazı günler yakında oturduğum için 3 kez geldiğim oluyordu. Hislerimiz anlatılmaz ki. Bu mahallede oturmak da çok güzel ama gidip ziyaret etmek çok farklı bir duygu, anlatılmaz dedi.

SAĞLIK OLMADAN İBADET OLMAZ

Hasan Erdoğdu ise sağlığın daha önemli olduğunu ifade ederek, Hastalık var, açık olması olmaz. Hırka-i Şerif'i görmek önemli ama sağlık daha önemli. Sağlık olmadı mı hiçbir şey olmaz, ibadet de olmaz. O yüzden açılmasın. Arkadaşlarla yolumuz düştü, geldik baktık. Kapalı olduğundan haberimiz yoktu, göremedik. Tabi ziyarete açık olsaydı iyi olurdu ama sağlık önemli diye konuştu.

HIRKA-İ ŞERİFİ ZİYARETE GELENLER KAPIDAN DÖNDÜ
HIRKA-İ ŞERİFİ ZİYARETE GELENLER KAPIDAN DÖNDÜ
HIRKA-İ ŞERİFİ ZİYARETE GELENLER KAPIDAN DÖNDÜ

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: HIRKA-İ ŞERİFİ ZİYARETE GELENLER KAPIDAN DÖNDÜ - Son Dakika
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